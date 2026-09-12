Tretman komaraca i krpelja 14. i 15. septembra na teritoriji Kikinde

Na teritoriji grada Kikinde u ponedeljak, 14. septembra, biće obavljen tretman suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje. Tretman će biti sproveden u Kikindi i svim naseljenim mestima, u večernjim satima. Dan kasnije, 15. septembra, biće obavljen i tretman komaraca u centru Kikinde, u jutarnjim satima, od 6 časova. Za tretman odraslih komaraca koristiće se preparat Aqua K-Othrine EW 20, čija je aktivna materija deltametrin. Pčelari se upozoravaju da je preparat toksičan za pčele, a njegovo dejstvo traje tri dana. Istovremeno, 14. i 15. septembra biće sproveden i larvicidni tretman komaraca u kanalima i barama na teritoriji grada. Ovaj tretman nije opasan za pčele. U ponedeljak, 14. septembra, planiran je i tretman protiv krpelja na teritoriji Kikinde. Preparat koji se koristi opasan je za pčele, a njegovo dejstvo traje jedan dan. U slučaju kiše, jakog vetra ili drugih nepovoljnih vremenskih uslova, tretmani će biti odloženi i sprovedeni prvog narednog povoljnog dana, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.