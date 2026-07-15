Turnir u basketu 3×3 na Gradskom trgu: Seniori u borbi za nagradni fond od 250.000 dinara

Gradski trg u Kikindi biće u subotu, 18. jula, domaćin turnira u basketu 3×3 koji organizuje Sportski savez Kikinde, uz podršku Sportskog saveza Vojvodine i pokroviteljstvo Grada Kikinde. Ljubitelje basketa očekuje celodnevni program u kojem će se nadmetati pioniri, kadeti i seniori.

Takmičenje počinje u 16 sati duelima pionira, u konkurenciji četiri ekipe, dok će od 18 sati na teren izaći četiri kadetske selekcije. Završnica turnira rezervisana je za seniore, čiji mečevi počinju u 20 sati. Za titulu najboljeg boriće se šest ekipa iz Kikinde, Novog Sada i Subotice.

Pobedničkom timu pripašće novčana nagrada od 150.000 dinara, drugoplasirana ekipa osvojiće 70.000 dinara, dok je za treće mesto obezbeđeno 30.000 dinara.

Zahvaljujući brojnim sponzorima, pionire i kadete očekuju robne nagrade, a priznanja su pripremljena i za učesnike takmičenja u šutiranju trojki.

U Sportskom savezu Kikinde ističu da je najveća novina ovogodišnjeg turnira uključivanje mlađih kategorija, sa ciljem da upravo rad sa najmlađima u narednim godinama postane jedno od glavnih obeležja i zaštitni znak ovog sportskog događaja.