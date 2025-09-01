TV Kikinda slavi 20. rođendan! Hvala za godine poverenja i podrške!

Televizija Kikinda osnovana je 1. septembra 2005. godine, s ciljem da postane vodeća tv stanica u Severnobanatskom upravnom okrugu.Tokom godina trudimo se da vas pravovremeno i istinito informišemo. Od početaka, pre 20 godina, izrasli smo u televiziju, koja je uprkos brojnim izazovima, opstala na medijskom nebu. Nije bilo lako. Uspeli smo da se održimo i svakodnevno vas informišemo o svim bitnim događajima iz Kikinde, severnog Banata, ali i šire. Vašim komentarima i sugestijama dajete nam podstrek u daljem radu, da postanemo bolji i istrajemo u poslu koji obavljamo zbog vas, naših gledalaca.

Kroz godine ispunjene poverenjem, informisanjem, zabavom, emocijama i autentičnim pričama, TV Kikinda izgradila je snažnu vezu s publikom. Posebno nam je drago kada čujemo i reči podrške od čelnih ljudi iz lokalne samouprave, jer smo na istom zadatku, samo na različitim stranama. Možda je nekada teže biti ispred kamere, jer se javo izgovorena reč triput meri. Baš iz tog razloga znamo kako je njima, a i nama novinarima.

Posao u televiziji mogu da rade smo oni koji u tome nalaze inspiraciju, volju, ljubav i izazov Koliko je težak I zahtevan ne znaju samo novinari, nego I oni iza kamere, ali I svi koji realizuju program. Znaju to sadašnji, ali I nekadašnji dugogodišnji radnici. Bela Terno priseća se početaka, jer je bio među onima koji su prvi pritisli dugme za realizovanje programa 1. septembra 2005. godine.

Želimo da svet zajedno bojimo lepšim bojama. Tu smo zbog vas i zato vam hvala što nas pratite i podržavate pune dve decenije. Vaša TV Kikinda!