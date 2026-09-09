Svega nekoliko dana nakon posete predsednika države Aleksandra Vučića Severnobanatskom okrugu, obećanja su počela da se ispunjavaju. U toku je uređenje pešačkih staza u Iđošu. Radovi obuhvataju centralni deo sela, park i potez do Lovačkog doma, čime će biti uređene i bezbednije pešačke površine na frekventnim lokacijama koje svakodnevno koriste meštani. Radove su obišli gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan i Bojan Mikalački, član GV za mesne zajednice.

Ulaganja u kikindsku infrastrukturu biće nastavljena i u drugim selima. Nakon Mokrina i Sajana, uređivaće se i pešačke staze na novim lokacijama. Najavljen je i početak druge faze rekonstrukcije i izgradnje kikindske bolnice, kao i izgradnja brze saobraćajnice koja će povezati Zrenjanin i Kikindu.