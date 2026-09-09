Vučić raspustio Skupštinu: Vanredni parlamentarni izbori 25. oktobra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je danas Ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i Odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, koji će biti održani 25. oktobra 2026. godine. Izborni rokovi počinju da teku od stupanja odluke na snagu, odnosno njenog objavljivanja u „Službenom glasniku“.

Skupština izabrana 17. decembra 2023. godine raspuštena je na osnovu obrazloženog predloga Vlade Srbije od 7. septembra. Obrazlažući odluku o vanrednim izborima, Vučić je naveo da su zemlji potrebni izborni rezultati koji će jasno pokazati volju građana i pravac kojim žele da Srbija nastavi.

Kao razloge za održavanje izbora u ovom trenutku naveo je političke podele i sukobe u zemlji, ali i potrebu da nakon izbora ostane dovoljno vremena za pripreme za EXPO 2027, koji počinje 15. maja naredne godine. Ocenio je da bi dalje odlaganje izbora moglo da ugrozi te pripreme.

Predsednik je građanima i svim učesnicima izbora poželeo mirnu i demokratsku kampanju i pozvao na poštovanje različitih političkih stavova, prava na okupljanje i javno izražavanje. Poručio je i da će poštovati rezultat glasanja bez obzira na to kome građani ukažu poverenje.