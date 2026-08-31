Vatrometom i koncertima završeni ovogodišnji Velikogospojinski dani u Novom Bečeju

Koncertima Peđe Jovanovića i Tee Tairović završen je muzički program ovogodišnjih Velikogospojinskih dana u Novom Bečeju. Pred oko 40.000 posetilaca na Tiskom keju, Peđa Jovanović najpre je zagrejao publiku svojim prepoznatljivim repertoarom.

—„ Moj orkestar i ja ćemo sigurno dati sve od sebe da napravimo sjajnu žurku“, poručio je pred nastup, dodajući da mu je drago što publika dobro poznaje njegove pesme. U nastavku večeri nastupila je Tea Tairović, koja je pred izlazak na binu istakla da su njena očekivanja velika i da se raduje susretu sa publikom u Novom Bečeju.

Energičnim nastupom Tee Tairović završena je koncertna noć, a nekoliko minuta posle ponoći usledio je vatromet kojim su zvanično okončani trideset drugi Velikogospojinski dani. Veliki broj posetilaca i bogat četvorodnevni program još jednom su okupili Novobečejce i njihove goste na jednoj od najvećih manifestacija u ovom delu Vojvodine.