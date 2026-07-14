Više od 70 zaprega na 28. Fijakerijadi u Mokrinu

Više od 70 zaprega iz cele Vojvodine okupilo se na mokrinskom hipodromu, gde je u organizaciji Konjičkog kluba „Mokrin“ održana 28. fijakerijada. Tradicionalna manifestacija okupila je ljubitelje konja, uzgajivače i brojne posetioce, koji su imali priliku da vide jednoprege, dvoprege, troprege, višeprege, kao i različite rase konja.

Predsednik Konjičkog kluba „Mokrin“ Slaviša Grujić istakao je da je interesovanje za ovogodišnju fijakerijadu bilo veliko.

-„ Trenutno imamo između 70 i 80 prijavljenih učesnika, a očekujemo da ih bude više od 100. U programu su jednoprezi, dvoprezi, različite rase konja, jahači i deca vozači. Upravo zbog njih organizujemo ovu manifestaciju, jer su oni naš podmladak“, rekao je Grujić.

Manifestacija je i ove godine okupila učesnike iz različitih krajeva, pružajući priliku za druženje, razmenu iskustava i predstavljanje konjarstva široj publici.

Predsednik Udruženja odgajivača lipicanske rase konja Srbije Vjekoslav Papadopulo naglasio je značaj uključivanja najmlađih.

-„ Veliko je interesovanje, a deca su budućnost ovog sporta. Posebno je lepo kada im uručimo medalje i pehare i pokažemo koliko je važno da nastave ovu tradiciju“, rekao je Papadopulo.

Predsednik Saveta Mesne zajednice Mokrin Goran Ristić ocenio je da konjički klub poslednjih godina beleži značajan napredak zahvaljujući angažovanju mladih članova.

-„ Veliki broj mladih Mokrinčana uključio se u rad kluba, obnovio njegove aktivnosti i nastavio tradiciju. Mesna zajednica će i ubuduće pružati podršku kako bi se ova manifestacija uspešno održavala“, rekao je Ristić.

Podršku organizatorima pružio je i Sportski savez Kikinde. Njegova predsednica Jelena Čudanov istakla je da fijakerijada iz godine u godinu dobija na značaju.

-„ Organizatori ulažu veliki trud i verujem da će Grad Kikinda nastaviti da podržava ovu manifestaciju. Lepo je videti uređene zaprege, negovane konje i ljude koji s toliko ljubavi čuvaju ovu tradiciju“, rekla je Čudanov.

Veliki broj učesnika i posetilaca još jednom je potvrdio da konjarstvo ima važno mesto u Mokrinu. Organizatori najavljuju da će nastaviti da razvijaju program i čuvaju tradiciju fijakerijade i u godinama koje dolaze.

Slike: Birimac Photography