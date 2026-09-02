Vučić: Odlažemo skup u Novom Sadu, za mene su životi ljudi najvažniji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će skup Srpske napredne stanke koji je trebalo da bude održan u petak u Novom Sadu biti odložen, jer su, kako je istakao, za njega najvažniji životi ljudi. Vučić je u video obraćanju objavljenom na Instagramu naveo da je želeo i planirao da se obrati Novosađanima u petak, ali da obaveštava građane da će to obraćanje i taj skup biti odloženi jer su za njega životi ljudi najvažniji. “Ne bi čuvala policija nas od njih, policija bi čuvala njih od ogorčenih građana koji ne mogu da trpe više teror na ulicama”, rekao je Vučić osvrćući se na najave organizovanja protesta povodom najavljenog skupa SNS-a.

Istakao je da su za njega i jedni i drugi građani i ljudi. “Za mene i jedni i drugi su ljudi. Za mene, kao predsednika, i jedni i drugi su sestre i braća. I ja ne želim da, zbog političke promocije, pokazivanja političke snage, dovođenja 50 ili 100 hiljada ljudi na skup, da zbog toga rizikujem jedan ljudski život“, istakao je predsednik Vučić.