Vučić u Severnobanatskom okrugu: Od ulaganja i pomoći građanima do aktuelnih političkih pitanja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Severnobanatskom okrugu obišao je Čoku, Novi Kneževac i Kanjižu. U poseti poljoprivrednom gazdinstvu Petrović u Čoki dotakao se značaja snažnije ekonomije i domaćih porodica, ali i povratka tela generala Ratka Mladića, situacije na Kosovu i Metohiji, presude Hašimu Tačiju, i protivzakonitog prisluškivanja.

Tokom obilaska najavljena su ulaganja u puteve i škole, podrška Udruženju obolelih od multiple skleroze u Novom Kneževcu, dok je u Vinariji „Čoka“ bilo reči o većem plasmanu domaćih vina na strana tržišta. Posetu je završio u Kanjiži, kod porodice Kavai sa jedanaestoro dece.