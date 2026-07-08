Završena druga faza radova na kanalu „Zlatica“

Radovi na čišćenju kanala Zlatica, u okviru druge etape uređenja ovog kanala koji se nalazi u sastavu Hidrosistema DTD, završeni su prema planiranoj dinamici.

Radovima je obuhvaćen deo toka reke Zlatice od stacionažnog km 0 + 900 do km 1 + 800 u okviru kojih je izvršeno uređenje priobalnog pojasa, izmuljenje kanala, izgradnja nove inspekcione staze, postavljanje propusta i transport izmuljenog materijala.

Pre početka radova bilo je potrebno izvršiti pripremne radove kako bi se omogućio pristup. Nakon toga, radilo se na izmuljenju priobalnog kanala gde je mašinskim putem očišćena sva vegetacija sa obale. Izgrađena je nova obostrana inspekciona staza, širine šest metara, sa blagim padom kako bi se obezbedilo površinsko oticanje vode i sprečila pojava vodoleži. Takođe, postavljeni su i propusti od armirano-betonskih cevi, prečnika 800 cm, čime je omogućen kontinuirani protok vode u korito Zlatice. Sav izmuljeni materijal transportovan je do lokacija predviđenih za deponovanje i ravnomerno raspoređen po površini. Ovi radovi doprineli su poboljšanju vodosnabdevanja korisnika kanala Zlatica, a stvoreni su i bolji uslovi za održavanje samog kanala.

Foto: Vode Vojvodine