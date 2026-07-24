Žena (34) stradala u teškoj saobraćajnoj nesreći u Kikindi

Tridesetčetvorogodišnja žena iz Kikinde izgubila je život u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila tokom noći, oko tri sata, u Albertovoj ulici, potvrđeno je iz Policijske uprave Kikinda.

Prema dosadašnjim saznanjima, žena je upravljala putničkim automobilom marke „Citroen C3“, kada je iz, za sada, neutvrđenih razloga izgubila kontrolu nad vozilom. Automobil je potom sleteo sa puta, udario u betonski propust i nakon toga se nekoliko puta prevrnuo.

Na mesto nesreće ubrzo su stigli pripadnici saobraćajne policije i ekipa Službe hitne medicinske pomoći, ali su lekari mogli samo da potvrde smrt nesrećne žene.