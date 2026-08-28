Berba grožđa u severnom Banatu počinje u prvoj polovini septembra

Berba grožđa u vinogradima na severu Banata počeće već u prvoj polovini septembra. Zbog suše vinogradari očekuju manji rod, ali procenjuju da bi kvalitet grožđa mogao da bude dobar, što daje dovoljno razloga za optimizam.Dug period bez dovoljno padavina nepovoljno je uticao na vinograde, pa će posledice suše biti vidljive pre svega kroz umanjen prinos. Berba će ove godine početi ranije i zbog ubrzanog procesa vegetacije. Promene su već vidljive u vinogradima, a na pojedinim čokotima grožđe počinje da gubi vlagu i da se suši.

Udruženje vinara i vinogradara „Šasla“ iz Iđoša okuplja oko 60 malih proizvođača, među kojima je 30 do 40 iz samog sela. Posebno ohrabruje što je među njima sve više mladih. Trenutno obrađuju površine od desetak hektara , a cilj je da se proizvodnja i članstvo u narednom periodu prošire.