„O anatomiji ljudske duše“: Laza Lazarević kroz ljubav, sećanja i snove na sceni kikindskog pozorišta

Narodno pozorište Kikinda novu sezonu otvoriće 348. premijerom, predstavom „O anatomiji ljudske duše“, nastalom po motivima života i dela Laze K. Lazarevića. Premijerno izvođenje zakazano je za subotu, 10. oktobar, a režiju, adaptaciju, dramatizaciju i scenografiju potpisuje Miroslav Benka.

Predstava ne donosi klasičnu dramatizaciju samo jednog Lazarevićevog dela. Benka je u jedinstvenu celinu povezao motive iz više pripovedaka, među kojima su „Prvi put s ocem na jutrenje“, „Švabica“, „Vetar“ i „U dobri čas hajduci“, kao i elemente piščevih lekarskih zapisa i njegove biografije.

U središtu priče nalazi se doktor Miša Maričić, kojeg tumači gostujući glumac Mladen Jurišić. Kroz njegove snove, sećanja i unutrašnja preispitivanja na sceni se prepliću književna fikcija i pojedini elementi Lazarevićevog života. Reditelj predstavu opisuje kao niz lirskih slika u svesti glavnog junaka, nalik kaleidoskopu, dok njenu centralnu temu vidi u čoveku koji, udaljen od svog sveta, čezne za povratkom porodici i domovini.



Važno mesto u Mišinom unutrašnjem svetu zauzima Ana Gutjar, odnosno „Švabica“, koju tumači Marina Vodeničar. Ona predstavlja njegovu veliku studentsku ljubav koja ostaje neostvarena, ali ga prati kroz život i postaje jedno od žarišta njegovih kasnijih preispitivanja.

Iako publiku vodi kroz Beograd, Valjevo i Berlin krajem 19. veka, predstava otvara pitanja koja nisu ostala vezana za epohu u kojoj je Lazarević stvarao. Ljubav, porodica, čežnja, pripadnost, unutrašnji sukobi i odnos pojedinca prema sredini iz koje je potekao daju ovoj priči savremenu prepoznatljivost.

„O anatomiji ljudske duše“ označava i povratak Miroslava Benke u Narodno pozorište Kikinda posle gotovo tri decenije. Uz Mladena Jurišića i Marinu Vodeničar, u predstavi igraju članovi kikindskog ansambla, a dramaturg i pomoćnik reditelja je Bojana Marin, kostimograf Nevena Milovanović, dok koreografiju potpisuje Martin Urban.

Premijera je zakazana za subotu, 10. oktobar. Ulaznice za premijerno izvođenje koštaju 800 dinara, dok je cena ulaznica za reprize 400 dinara.