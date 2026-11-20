Učesnici u saobraćaju pozivaju se da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme, posebno u brdovitim i planinskim predelima, da drže bezbedno odstojanje, poštuju ograničenje brzine i vožnju prilagode uslovima na putu, kao i da ne voze pod dejstvom alkohola, kako ne bi ugrozili svoju i bezbednost svih ostalih učesnika u saobraćaju.

Srpska pravoslavna crkva u subotu, 21. novembra, slavi Sabor Svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznat kao Aranđelovdan, a koji je posvećen arhangelu Mihailu, za koga se veruje da je predvodio vojsku anđela, bestelesnih sila dobra koje su učestvovale u stvaranju sveta.