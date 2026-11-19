Za kandidata Stojana Radenovića, koga je predložila poslanička grupa “Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje” glasalo je 97 narodnih poslanika.

Za kandidata Stojana Radenovića, koga je predložila poslanička grupa “Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje” glasalo je 97 narodnih poslanika.

Čupić je potom preuzeo predsedavanje konstitutivnom sednicom.

Aleksandar Čupić rođen je 1978. godine u Prokuplju. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Saobraćajnom fakultetu.

Docent je na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za poštanski saobraćaj i mreže.

Bavi se višekriterijumskim odlučivanjem, primenom metaheurističkih metoda i optimizacijom u poštanskom saobraćaju i logistici, navodi se na sajtu Studentska lista-Studenti pobeđuju.

Autor je i koautor više naučnih radova, član organizacionog odbora simpozijuma PosTel i učesnik na više međunarodnih konferencija.

Od 2017. godine uspešno se bavi organskom proizvodnjom voća i povrća.

Vučević: Skupština je predstavnički dom svih građana, a ne samo pobedničke liste

Poslanik poslaničke grupe “Aleksandar Vučić-Srbija pobeđuje” Miloš Vučević izjavio je danas da je Narodna skupština predstavnički dom svih građana Srbije, a ne samo pobedničke liste.

On je na konferenciji za medije u Domu Narodne skupštine, govoreći o odluci Studentske liste da ne da opoziciji mesto potpredsednika Skupštine, rekao da je Srbija prethodnih gotovo četiri decenije, odnosno 36 godina od povratka višestranačke demokratije i političkog pluralizma, prolazila kroz različita iskustva i različite izazove, ali nikada se nije desilo da nema predstavnika opozicije u skupštinskim telima. Vučević je dodao da će po prvi put “jedan deo parlamenta da isključi drugi deo parlamenta”, odnosno, kako je kazao, sada više od 1.700.000 ljudi u Srbiji nemaju prava da imaju predstavnike u Narodnoj skupštini.

“Danas smo čuli, šta je u stvari ideja, koja nije potpuno realizovana – da mi ne bismo ni smeli da budemo u Narodnoj skupštini. Jer smo mi, kako kaže gospodin Jovo Bakić ‘pod sumnjom organizovana kriminalna organizacija’? On sudi, on optužuje, on donosi presudu, ali ne sudi samo nama, narodnim poslanicima sa liste ‘Aleksandar Vučić-Srbija pobeđuje’; on sudi građanima koji su se usudili da glasaju za drugačiju politiku od Studentske liste”, rekao je Vučević. Dodao je da Studentska lista neće dati potpredsednička mesta ni manjinskim strankama, što će, kako kaže, “biti skandal nad skandalima”.

Istakao je da je Narodna skupština predstavnički dom svih građana Srbije, a ne samo pobedničke liste. “Pobednička lista ima mogućnost da formira izvršnu vlast, ali nema pravo da isključuje predstavnike drugih građana, odnosno predstavnike svih građana Republike Srbije. Ovo je skandal nad skandalima, o ovome će se pisati crnim slovima u istoriji Republike Srbije”, rekao je Vučević. Prema njegovim rečima, ovakvo ponašanje Studentske liste je prava revolucija i revolucioni teror. “Neka živi sloboda, najvrednija srpska reč, a mi ćemo zastupati interese građana koji su nas izabrali na demokratskim izborima”, istakao je Vučević.

Vučić: Srbija sa rastom od četiri odsto u 3. kvartalu ove godine verovatno prva u Evropi

Šef poslaničke grupe “Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje” Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Republika Srbija sa rastom od četiri odsto u trećem kvartalu ove godine verovatno prva u Evropi. Govoreći na konstitutivnoj sednici Skupštine Srbije, Vučić je istakao da je to neverovatan uspeh. “Za to se živi. Za to vlada radi. Za to vlada živi i za to vlada radi. To je najvažnija stvar po kojoj merite nečiji uspeh. I vi ćete, naslanjajući se na taj uspeh, imati visoku stopu rasta”, rekao je Vučić poslanicima Studentske liste.

Vučić je ocenio da su pravili mnogo grešaka na proteklim izborima i da su ih zato i pobedili, kako je rekao, oni koji su toliki loši. “Da nismo pravili toliko mnogo grešaka i da nismo mi bili toliko loši, ne bi nas ovako loši pobedili. Tako da mi ćemo morati prvo sebe da preispitamo, sebe da menjamo, i mnogo toga novog da napravimo da bismo mogli da budemo konkurentni i da bismo mogli da pričamo o izborima”, rekao je Vučić. Dodao je da će ta poslanička grupa glasati za Stojana Radenovića za predsednika parlamenta, ne zato što pripada njihovoj poslaničkoj grupi, već zbog stručnosti.

Jovanov: Opoziciji ni potpredsednička mesta, ni uključenost u odbore i delegacije

Zamenik šefa poslaničke grupe “Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje” Milenko Jovanov izjavio je danas da Studentska lista planira da konstantno umanjuje prava narodnih poslanika i prava opozicije, dodajući da je jasno da oni ne planiraju da omoguće opoziciji da ima potpredsednička mesta, niti žele da je uključe kroz odbore i delegacije.

“Još jednom ponavljam da je to prvi put u poslednjih 30 i nešto godina da se tako nešto dešava, da to nikada nikome nije padalo na pamet i da mi imamo sada situaciju koja će u potpunosti isključiti ne samo opoziciju, nego i one ljude koji su za tu opoziciju glasali”, rekao je Jovanov na konferenciji za novinare u Domu Narodne skupštine. Citirao je šefa poslaničke grupe Aleksandra Vučića koji je rekao:

“Ovo je narodna skupština” i dodao da neko želi da predstavnike naroda koji su izabrani isključi iz upravljanja Narodnom skupštinom. “Sa druge strane, jasno je da nema transparentnosti koju su obećavali, naprotiv, sakrili su sve što su mogli da sakriju o svom kandidatu za predsednika Skupštine, sakrili su ili falsifikovali delove biografije i, da nije bilo opozicije, mnogo toga o budućem predsedniku Skupštine narod u Srbiji ne bi mogao da čuje”, rekao je on.

Prema rečima Jovanova, poslanička grupa “Aleksandar Vučić-Srbija pobeđuje” će i u budućnosti biti tu i boriti se koliko je u njihovoj moći. “Koristićemo sva poslovnička prava da predstavljamo narod koji nas je ovde izabrao, a onda ćemo obaveštavati građane o tome šta je ono što oni koji se zaklinju u transparentnost zapravo pokušavaju da sakriju od naroda, da podvale i da falsifikuju”, rekao je Jovanov.