Na području Kikinde prethodnog dana nije bilo saobraćajnih nezgoda, dok je na putevima širom Srbije zabeleženo 110 udesa, u kojima su povređene 52 osobe.

Vozače danas očekuju otežani uslovi za vožnju, s obzirom na to da je u većem delu zemlje najavljena kiša. Mokri i klizavi kolovozi produžavaju zaustavni put, čak i pri manjim brzinama, zbog čega je neophodno prilagoditi vožnju stanju na putu.

Iz Uprave saobraćajne policije upozoravaju da je neprilagođena brzina i dalje jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda. Prebrza vožnja može dovesti do naglog kočenja, gubitka kontrole nad vozilom, izletanja sa kolovoza i prevrtanja, što često za posledicu ima teške povrede.

Saobraćajna policija apeluje na vozače da poštuju propise, drže odgovarajuće odstojanje i povećaju oprez, posebno na deonicama sa mokrim kolovozom.