Vikend na putevima Kikinde obeležile dve saobraćajne nezgode

Na području Policijske uprave u Kikindi tokom vikenda dogodile su se dve saobraćajne nezgode. U jednoj je pričinjena materijalna šteta, dok je u drugoj jedna osoba lakše povređena. Ukupna materijalna šteta procenjena je na 180.000 dinara.

Do nezgoda je došlo zbog neustupanja prvenstva prolaza i vožnje pod dejstvom alkohola.

Tokom kontrole saobraćaja policija je otkrila ukupno 138 prekršaja. Iz saobraćaja je isključeno 19 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci.

Tri vozača zadržana su do 12 časova, jer je kod njih utvrđeno više od 1,20 promila alkohola u krvi, odnosno prisustvo nedozvoljenih psihoaktivnih supstanci.

Među evidentiranim prekršajima bilo je 23 slučaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa, 26 prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila i 70 ostalih prestupa.