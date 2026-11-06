Konkurs za izlagačku 2027. godinu u Terri otvoren do 30. novembra

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra raspisao je konkurs za samostalne i grupne izložbe koje će biti organizovane u izlagačkim prostorima ove ustanove tokom 2027. godine.

Na konkurs mogu da se prijave akademski umetnici iz oblasti vizuelnih i multimedijalnih umetnosti, kao i grupe i udruženja likovnih umetnika. Prihvatljivi su projekti iz svih oblasti likovne umetnosti i umetnosti proširenih medija.

Zainteresovani umetnici mogu da podnesu prijave do 30. novembra u 23.59 časova. Uslov je da konkurišu sa konkretnim, već osmišljenim i završenim projektima koje planiraju da predstave publici u galerijskim prostorima Centra Terra. Prijave koje stignu nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Prijavljivanje se obavlja putem onlajn formulara, a detaljni uslovi konkursa i potrebna dokumentacija dostupni su na sajtu Centra Terra.