„Partizanska knjiga“ objavila uži izbor za nagradu „Jovan Popović“

Sedam rukopisa našlo se u užem izboru za regionalnu književnu nagradu „Jovan Popović“, koja se dodeljuje za neobjavljene zbirke poezije i kratke proze. Među kandidatima su autori iz Srbije i regiona. Konačna odluka o dobitniku trebalo bi da bude saopštena najkasnije do 5. novembra. Odluku o rukopisima koji će se boriti za ovo priznanje doneo je stručni žiri, nakon razmatranja pristiglih radova. U uži izbor uvrštene su zbirke „Suhi recidiv“ Elizabete Jurić,, „Astronauti idu na more“ Jovanke Kozlovački Damjanov, „Drugo ime“ Marije Vasiljević, „Treba hodati ovim ulicama“ Milane Stanulov i „Smrt i drugi prestupi“ Nikole Miloševića. Među odabranim rukopisima su i „Ne znam jesmo li ikad toliko sjajile“ Snježane Vračar Mihela, kao i „Istočno od sunca, zapadno od mjeseca“ Vladane Perlić. Književna nagrada nosi ime pisca Jovana Popovića, a konkurs je raspisala izdavačka kuća „Partizanska knjiga“. Autor ili autorka pobedničkog rukopisa biće nagrađen plaketom, a knjiga će, nakon uredničke obrade, biti objavljena u izdanju „Partizanske knjige“. Svečana dodela priznanja najavljena je za 18. novembar, kada će biti potpisan i izdavački ugovor. Jovan Popović (1905–1952) bio je pesnik, pripovedač, prevodilac i književni i pozorišni kritičar. Bavio se i uredničkim radom, a od početka oružanog ustanka u Srbiji učestvovao je u Narodnooslobodilačkoj borbi. Iza sebe je ostavio tri zbirke poezije i tri knjige kratke proze. Sahranjen je u Aleji velikana na Novom groblju u Beogradu.