Decenija Suvača Demo Festa kroz objektiv Nenada Miladinskog

U Galeriji TERRA u Kikindi u petak, 6. novembra od 19 časova, biće otvorena prva samostalna izložba fotografija Nenada Miladinskog – Keleta, pod nazivom „10 zvučnih godina“. Postavka je posvećena deceniji postojanja Suvača Demo Festa, a čine je fotografije muzičara koji su nastupali na ovoj manifestaciji i svojim nastupima obeležili njen razvoj. Miladinski se fotografijom bavi 35 godina, a ovo je njegova prva samostalna izložba nakon šest zajedničkih postavki sa umetničkom grupom „Vanzemljaci“.
Kikinda
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