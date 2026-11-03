Izabrana banka koja će isplaćivati novac štedišama Alta banke – ko ima pravo na 50.000 evra

Banka Poštanska štedionica izabrana je za banku preko koje će biti isplaćeni osigurani depoziti klijentima ALTA banke, nad kojom je Privredni sud u Beogradu otvorio stečajni postupak, objavila je Agencija za osiguranje depozita (AOD).

Pravo na isplatu imaju fizička lica, preduzetnici, kao i mikro, mala i srednja pravna lica, do osiguranog iznosa od 50.000 evra po deponentu u banci.

Tačan datum početka isplate i spisak ekspozitura Poštanske štedionice u kojima će klijenti moći da preuzmu novac Agencija će objaviti do petka, 6. novembra, na svom sajtu.

Poštanska štedionica određena je za banku isplatioca odlukom Upravnog odbora Agencije, koja je imenovana za stečajnog upravnika ALTA banke.

Ko ima pravo na isplatu novca?

Kako je saopštila AOD, sistemom osiguranja depozita zaštićeni su ulozi građana, preduzetnika i mikro, malih i srednjih pravnih lica, nezavisno od valute ili vrste računa u banci.

Maksimalni osigurani iznos je 50.000 evra po deponentu u ALTA banci. Taj limit odnosi se na ukupan osigurani iznos, a ne na svaki račun pojedinačno.

“Svim osiguranim licima biće omogućen pristup sredstvima koja su čuvala u Alta banci preko banke isplatioca – Banke Poštanske štedionice. Dinarski ulozi će se isplaćivati u dinarima, a devizni u evrima“, navodi Agencija, prenosi Blic.

Kada počinje isplata i koliko dugo novac može da se podigne?

Agencija je dužna da započne isplatu osiguranih iznosa u roku od sedam radnih dana od otvaranja stečajnog postupka. Deponenti će svoje osigurane iznose moći da preuzmu u roku od tri godine.

Detalji o datumu početka isplate i dostupnim ekspoziturama biće objavljeni na sajtu AOD, a Agencija je najavila da će klijenti o daljem postupku biti obaveštavani i preko medija.

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AOD: Novca za isplatu ima dovoljno

Fond za osiguranje depozita raspolaže sa dovoljno novca za isplatu svih osiguranih iznosa deponentima ALTA banke, istakla je Agencija.

Kako je navedeno, svi njeni operativni kapaciteti stavljeni su u funkciju što efikasnije isplate.

Narodna banka Srbije oduzela je ALTA banci dozvolu za rad 30. oktobra, nakon sprovedenih kontrolnih aktivnosti i izrečene privremene mere, navodeći kao cilj zaštitu deponenata i drugih poverilaca i sprečavanje negativnih efekata na društvo i privredu.

Izvor: alo.rs