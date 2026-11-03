Milenko Jovanov jedini poslanik iz Kikinde u novom sazivu Skupštine

Milenko Jovanov, koji je na izbornoj listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” nastupio kao kandidat Srpske napredne stranke, ponovo će biti poslanik u Narodnoj skupštini. Jovanov je u prethodna dva saziva obavljao funkciju šefa poslaničke grupe SNS, a u parlamentu je bio jedan od najistaknutijih predstavnika te stranke. Po obrazovanju je diplomirani pravnik, a pre dolaska na republički nivo politički je bio angažovan u Vojvodini i na lokalnom nivou u Kikindi. Na izbornoj listi „Studentska lista – Studenti pobeđuju” nema kandidata sa prebivalištem u Kikindi, ali su među njenim kandidatima dva imena vezana za naš grad. Reč je o Branislavu Bajkinu, specijalisti oralne hirurgije i profesoru Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, kao i Sanji Kekić, diplomiranoj informatičarki koja živi i radi u Beogradu. Oboje su rođeni Kikinđani. Raspodela mandata i zvaničan sastav novog saziva Skupštine biće utvrđeni po okončanju svih izbornih procedura.