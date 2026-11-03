Smanjena vidljivost povećava rizik od saobraćajnih nezgoda

Tokom prethodnog dana na putevima u Srbiji dogodila se 101 saobraćajna nezgoda. U njima nije bilo poginulih, dok je 50 osoba povređeno.

Na području Policijske uprave Kikinda evidentirane su dve saobraćajne nezgode, u kojima su povređene tri osobe.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova upozoravaju vozače na otežane uslove vožnje, posebno tokom jutarnjih sati, kada magla, niske temperature i klizavi kolovozi smanjuju vidljivost i povećavaju rizik od nezgoda.

Vozačima se savetuje da brzinu prilagode stanju puta i vidljivosti, izbegavaju nagla kočenja i drže dovoljno odstojanje od vozila ispred sebe. Poseban oprez neophodan je u blizini pešačkih prelaza i škola, gde zbog magle pešake može biti teže uočiti, a na klizavom kolovozu zaustavni put vozila je duži.

Oprez se savetuje i pešacima. Prilikom prelaska ulice treba da koriste obeležene prelaze, a zbog smanjene vidljivosti preporučuje se nošenje svetlije odeće i reflektujućih elemenata.

Iz Uprave saobraćajne policije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu odgovorni i prilagode ponašanje uslovima na putu.