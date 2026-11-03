Horoskop za utorak, 3. novembar: Rak pravi greške na poslu, Ovan emotivna praznina, Škorpiji pad imuniteta

Moraš se privići na malo tuge u životu. Nećeš znati šta je prava sreća, ako je ne budeš imao sa čime uporediti.

OVAN

POSAO: Naglašena je kod nervoza i neka nesigurnost kod vas, moguće je da ne umete adekvatno da se postavite na poslu. Pred vama je period u kojem će biti stresova.

LJUBAV: Emotivno niste zadovoljni, osećate se nekako prazno. Moguće je da vam partner ne pruža ono što vam je potrebno i da pored njega niste ispunjeni ni na jedan način.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa očima kod vas, povedite računa ako ste već do sada imali bilo kakve tegobe kada je u pitanju vid. Moguće je da ćete biti skloni i problemima sa dioptrijom.

BIK

POSAO: Nesigurni ste u odluku koju ste doneli i to na polju posla može da vam donese samo nepovoljnosti i probleme. Pred vama je period u kojem biste mogli da budete opterećeni problemima.

LJUBAV: Emotivna situacija nije povoljna za vas. Osećate da ste veoma nezadovoljni. Očekuje vas faza u kojoj ćete o nekim stvarima morati iskreno da razgovarate sa partnerom.

ZDRAVLJE: Problemi sa nesanicom su mogući, očekuje vas period u kojem biste mogli da budete na neki način skloni tegobama na ovom planu. Nervoza vas često prati.

BLIZANCI

POSAO: Imate puno snage koju želite maksimalno da posvetite svom poslu. Pred vama je faza u kojoj možete da napravite veći pomak u poslovnom smislu i da dođete do napredovanja.

LJUBAV: Otvoreno ćete pokazati svoje interesovanje prema simpatiji, spremni ste da napravite prvi korak. Možete da očekujete da će vaš odnos krenuti u dobrom pravcu.

ZDRAVLJE: Jaki ste i zdravi. Pred vama je povoljan dan u kojem ćete u sebi imati mnogo snage i energije. Spremni ste da budete fizički aktivni i da se posvetite zdravijem životu.

RAK

POSAO: Nervoza vas prati, pa možete da pravite razne greške na poslovnom polju. Budite više posvećeni stvaranju bolje koncentracije. Važno je da radite na sebi i svojim poslovnim navikama.

LJUBAV: Distancirali ste se od voljene osobe i nije vam lako da sa njom ponovo uspostavite dobar odnos. Ako ste slobodni sada niste ni zainteresovani za početak bilo koje nove veze.

ZDRAVLJE: Leđa i kičma su vam osetljivi. Potrudite se da redovno radite vežbe istezanja. Ako imate od ranije veće probleme moguće je da vam dolazi vreme za fizikalnu terapiju.

LAV

POSAO: Možete da se nadate pozitivnom danu tokom kog ćete ostvariti sve planove koje imate u vezi posla. Potrudite se da date sve od sebe kako biste ostvarili svoje ciljeve i ambicije.

LJUBAV: Osećate se dobro pored partnera kojeg iskreno volite. Jedno ste drugome jako posvećeni. Možete da očekujete da ćete imati priliku da vam se veza stabilizuje.

ZDRAVLJE: Prija vam bavljenje sportom. Očekuje vas faza u kojoj ćete imati potrebu da se maksimalno aktivirate. Kada budete ojačali svoje telo bolje ćete se osećati.

DEVICA

POSAO: Možete imati neki manji nesporazum sa kolegama ali ćete uspeti da razrešite neprijatne situacije na ovom polju. Važno je da u svemu budete otvoreni i direktni.

LJUBAV: Otvara vam se mogućnost da uđete u novu ljubavnu vezu sa osobom koja vam otvoreno pokazuje svoje interesovanje. Pred vama je povoljan period za ljubav.

ZDRAVLJE: Pazite na nervni sistem koji bi mogao da vam bude prilično osetljiv. Očekuje vas faza u kojoj ćete imati sklonost ka problemima sa zdravljem, pa vodite računa o sebi.

VAGA

POSAO: Možete da očekujete manje nesporazume po pitanju vaših poslovnih planova. Važno je da nadređenima sve lepo objasnite. Budite jasni i direktni u komunikaciji.

LJUBAV: Povoljan je dan za početak ljubavne veze. Ako već imate partnera, onda se dobro slažete sa njim. Možete da očekujete da ćete biti zadovoljni emotivnim dešavanjima.

ZDRAVLJE: Pazite na bešiku koja bi mogla da vam bude osetljiva u narednom periodu. Očekuje vas faza u kojoj biste mogli da budete skloni problemima na polju zdravlja.

ŠKORPIJA

POSAO: Imaćete više poslovnih obaveza nego što ste očekivali i to će vam stvarati određeni pritisak i nervozu. Možete da očekujete da ćete biti veoma napeti danas.

LJUBAV: Očekuje vas miran dan kada je u pitanju emotivno polje. Ne bi trebalo da dođe do većih problema i promena. Pred vama je generalno povoljan dan u kom ćete biti zadovoljni.

ZDRAVLJE: Moguć je pad imuniteta. Potrudite se da povećate unos vitamina. Dajte sve od sebe kako biste na neki način uspeli da ojačate svoj odrambeni mehanizam.

STRELAC

POSAO: Možete da očekujete povoljan dan. Poslovi vam idu generalno stabilno i nemate probleme na ovom polju. Pred vama je pozitivna situacija u kojoj neće biti stresa.

LJUBAV: Nova ljubav vam ulazi u život sada kada možda za nju niste sasvim spremni. Možete da očekujete da ćete biti zadovoljni okolnostima na ovom planu u budućnosti.

ZDRAVLJE: Osećate se jako dobro i nemate probleme sa zdravljem. Imate mnogo energije u sebi i dobro ste raspoloženi. Prija vam da budete aktivni na svim poljima.

JARAC

POSAO: Možete da očekujete da će vam pokretanje privatnog posla otvoriti nove pozitivne mogućnosti i veću zaradu. Pred vama je dan u kojem ćete biti aktivni i produktivni.

LJUBAV: Sa voljenom osobom ćete uspeti da ostvarite jako povoljnu emotivnu situaciju. Možete da očekujete da će vaš odnos vremenom napredovati još više.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa lošim varenjem. Očekuje vas faza u kojoj ćete imati neke tegobe na polju zdravlja koje su usko povezane sa vašim načinom ishrane.

VODOLIJA

POSAO: Možete da očekujete da ćete danas uspeti da postignete dogovor koji će vam u budućnosti biti značajan. Pred vama je period pozitivnih promena i preokreta.

LJUBAV: Očekuje vas poznanstvo sa osobom rođenom u nekom od vatrenih znakova- Lav, Ovan ili Strelac. Možete da se nadate lepom flertu i šansi za početak veze.

ZDRAVLJE: Nemate nikakvih problema. Možete da očekujete stabilno stanje kojim ćete na ovom polju biti zadovoljni. Očekuje vas period koji je generalno dobar za vas.

RIBE

POSAO: Uspećete da ostvarite svoje zamisli. Očekuje vas povoljan period ako ste u planu imali putovanje. Možete da očekujete da ćete biti zadovoljni okolnostima na ovom polju.

LJUBAV: Vaša veza ne ide onako kako ste se nadali. Osećate razočarenje u velikoj meri i razmišljate o prekidu ljubavne veze. Očekuj vas period koji nije baš dobar za vas.

ZDRAVLJE: Hronični problemi vas muče i možete da budete veoma opterećeni brojnim tegobama na polju zdravlja. Pred vama je nepovoljan period na ovom planu.

Izvor: alo.rs