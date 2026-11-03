Srbija spremna dočekuje zimu: Obezbeđeno 95.000 tona soli i 850 vozila, evo gde će putari prvo reagovati!

Zimska služba počela je sa radom, a više od 2.400 radnika po smeni biće angažovano na održavanju puteva

Za borbu sa snegom i poledicom na putevima širom Srbije pripremljeno je čak 95.000 tona soli, 850 putarskih vozila i više od 2.400 radnika po smeni.

Javno preduzeće “Putevi Srbije” predstavilo je plan održavanja državnih saobraćajnica tokom predstojećih zimskih meseci, uz poseban apel vozačima da ne kreću na put bez odgovarajuće zimske opreme.

Prema Planu zimske službe za sezonu 2026/2027, koji je predstavljen danas u Beogradu, za održavanje državnih puteva obezbeđena je velika količina mehanizacije, opreme i materijala kako bi saobraćaj mogao da se odvija što bezbednije i tokom nepovoljnih vremenskih uslova.

Zimska služba zvanično je počela sa radom 1. novembra, a plan održavanja sprovodiće se do 31. marta 2027. godine.

Na raspolaganju stotine vozila i hiljade radnika

Za predstojeću zimsku sezonu obezbeđeno je ukupno 850 putarskih vozila i kamiona, kao i 343 mašine, među kojima su utovarivači, grejderi, buldožeri, specijalna vozila sa frezom i auto-dizalice.

Pored toga, na raspolaganju je 1.338 komada opreme, uključujući raonike, vučene i rotacione posipače.

U jednoj smeni biće angažovano ukupno 2.412 radnika, među kojima su:

– 1.037 putarskih radnika;

– 183 tehničara;

– 343 mašinista;

– 849 vozača.

U slučaju elementarnih nepogoda i naročito teških vremenskih uslova, angažovanje mehanizacije može biti dodatno povećano.

Foto: Pixabay.com

Spremno 95.000 tona soli i 100.000 tona rizle

Poseban deo priprema odnosi se na obezbeđivanje materijala neophodnog za održavanje prohodnosti puteva tokom snežnih padavina i pojave leda.

Prema podacima “Puteva Srbije”, za ovu zimsku sezonu obezbeđeno je ukupno 95.000 tona soli, uključujući rezerve.

Pripremljeno je i oko 100.000 tona kamene rizle, koja se koristi za posipanje puteva, kao i 1.000 tona hladne asfaltne mase namenjene sanaciji udarnih rupa.

Za održavanje državne putne mreže angažovana su 22 preduzeća za puteve i još dva uslužna preduzeća.

Koje deonice će imati prednost tokom snežnih padavina?

Prema planu zimskog održavanja, službe će brinuti o ukupno približno 15.182 kilometra državnih puteva u Srbiji i opštinskih puteva na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

Putna mreža podeljena je prema prioritetima, pa će se najpre intervenisati na saobraćajnicama koje imaju najveći značaj za odvijanje saobraćaja.

Prvim prioritetom obuhvaćeno je približno 6.389 kilometara puteva, na kojima je predviđeno čišćenje snega i posipanje soli.

Drugi prioritet obuhvata oko 4.368 kilometara, dok se na preostalih približno 4.424 kilometra, koji pripadaju trećem prioritetu, sneg uklanja nakon čišćenja puteva višeg prioriteta.

Posebna pažnja biće posvećena kritičnim deonicama, među kojima su most Gazela, Bubanj Potok, usponi na Ibarskoj magistrali, prevoji na Zlatiboru i Fruškoj gori, kao i putevi na području Tare, Crne Trave i Sjenice.

Foto: rina Mass Image Compressor Compressed this image. https://sourceforge.net/projects/icompress/ with Quality:65

Mehanizacija dežura 24 sata

Zimsko održavanje državnih puteva organizovano je iz ukupno 175 putnih baza i punktova, od kojih se 43 nalaze na auto-putevima i moto-putevima, a 132 na ostalim državnim putevima prvog B i drugog reda.

Prisustvo mehanizacije u putnim bazama na auto-putevima obezbeđeno je neprekidno, 24 časa dnevno.

Iz “Puteva Srbije” apeluju na vozače da tokom zimskih meseci prilagode brzinu uslovima na kolovozu, poštuju saobraćajnu signalizaciju i koriste propisanu zimsku opremu.Poseban oprez neophodan je na deonicama na kojima se očekuju sneg i poledica, kao i na putevima na kojima su angažovane ekipe za zimsko održavanje.

Izvor: alo.rs