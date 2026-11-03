Danas je sve dozvoljeno osim jedne stvari! Običaj je jako strog nikako ga ne valja kršiti, svetac ne oprašta ako…

Nađite danas snagu u sebi da pobedite sve probleme, prepodobni Ilarion Veliki, kako se veruje, će vam pomoći u tome

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Prepodobnog Ilariona.

Prepodobni Ilarion Veliki je odgajen od roditelja koji nisu verovali u Boga. Rođen je u Gazi, današnjoj Palestini.

Učio je školu u Aleksandriji, koja je bila tadašnji svetski centar znanja i kulture. Postao je vernik kad je spoznao Hrista i njegovo učenje.

Kao što ruža izraste na trnju, tako se ovaj veliki svetitelj rodi od roditelja neznabožačkih, u selu Tavati blizu Gaze Palestinske. Dadoše ga roditelji na nauke u Aleksandriju, gde daroviti mladić brzo primi i svetsku učenost i duhovnu mudrost. Poznavši Hrista Gospoda i krstivši se, poželi svecelo predati se Gospodu na službu. S tom željom u srcu poseti Ilarion sv. Antonija u pustinji, i posta njegov učenik. Potom se vrati u svoju postojbinu i podvizavaše se blizu Majuma, kod Gaze.

Demoni su ga plašili raznim strašilištima, no on ih je molitvom Bogu i krsnim znamenjem vazda pobeđivao i odgonio. Oko njega se sabra mnoštvo ljubitelja duhovnog života, i sv. Ilarion posta za Palestinu ono što je za Egipat bio sv. Antonije. Božestven učitelj, neoslabni podvižnik, divan čudotvorac, Ilarion je bio uvažavan ne samo od hrišćana nego i od neznabožaca.

No bojeći se pohvale ljudske – i govoreći kroz plač: “teško meni, primih na zemlji platu svoju!” – on je begao iz mesta u mesto samo da bi se ukrio od ljudi i ostao sam sa svojom dušom i Bogom. Tako se nastanjivao i izvesno vreme živeo u Misiru, u Siciliji, u Dalmaciji i najzad na Kipru, gde je i skončao svoj mnogotrudni život okolo 372. g. u 80. godini svoga života. Čudotvorne mošti sv. Ilariona prenese učenik njegov Isihije u Palestinu i položi u manastir njime osnovani.

Otišao je u pustinju da stekne potrebno versko znanje od svetog Antonija. Izdržao je sva iskušenja demona u molitvi i postu. Postao je za Palestinu ono što je sveti Antonije za Egipat. Bio je širom sveta poštovan, dolazio je čak i na Balkan, u Dalmaciju.

Umro je na Kipru u 80. godini života, njegove mošti su pohranjene u manastir koji nosi njegovo ime u Palestini. Nađite danas snagu u sebi da pobedite sve probleme, prepodobni Ilarion Veliki, kako se veruje, će vam pomoći u tome. Ne podležite plitkim iskušenjima koja nas okružuju sa svih strana.

Izvor: alo.rs