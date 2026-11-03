RHMZ objavio prognozu za zimu! Evo šta nas čeka u decembru i januaru, stižu mraz i ledeni dani

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je sezonsku prognozu za decembar 2026. i januar 2027. godine, prema kojoj se u većem delu zemlje očekuju temperature iznad višegodišnjeg proseka

Decembar će biti topliji od uobičajenog, uz prosečne količine padavina, dok se u januaru prognozira više mraznih i ledenih dana, ali i temperature do dva stepena iznad proseka.

Kakav nas decembar očekuje?

Prema prognozi RHMZ-a, u većem delu Srbije očekuje se decembar sa srednjom temperaturom vazduha do 3°C iznad višegodišnjeg proseka. Srednja decembarska temperatura imaće vrednosti u intervalu od 2°C do 5°C u nižim krajevima, a na planinama od -2°C do 1°C.

Prognozira se srednja maksimalna temperatura vazduha za decembar od 5°C do 9°C u nižim predelima, dok će u planinskim krajevima iznositi od 1°C do 4°C. Srednja minimalna temperatura vazduha kretaće se u intervalu od -1°C do 3°C, a na planinama od -4°C do -2°C.

Očekuje se da broj mraznih dana, sa minimalnom dnevnom temperaturom vazduha nižom od 0°C, bude između 12 i 18 u nižim delovima Srbije, dok se u brdsko-planinskim krajevima očekuje do 25 takvih dana.

Kada je reč o ledenim danima, tokom kojih maksimalna dnevna temperatura ostaje ispod nule, u nižim predelima prognoziraju se do dva dana, a na planinama do 10 dana.

Tokom decembra se prognozira količina padavina u granicama prosečnih vrednosti. U nižim predelima očekuje se između 45 i 70 milimetara padavina, dok bi na planinama ta količina mogla da dostigne 90 milimetara.

RHMZ očekuje da u decembru bude od 11 do 16 dana sa padavinama u nižim predelima, dok se u brdsko-planinskim krajevima prognozira do 19 takvih dana.

Kakav će biti januar 2027. godine?

Prema klimatskim izgledima RHMZ-a, u većem delu Srbije januar 2027. godine takođe će biti topliji od višegodišnjeg proseka, i to do 2°C. Srednja januarska temperatura kretaće se od 0°C do 4°C u nižim krajevima, dok se na planinama očekuju vrednosti od -3°C do 0°C.

Prognozirana srednja maksimalna temperatura vazduha u januaru iznosiće od 4°C do 7°C u nižim predelima, a u planinskim krajevima od 1°C do 4°C. Srednja minimalna temperatura kretaće se od -3°C do 1°C, dok će na planinama biti između -6°C i -3°C.

Za januar se očekuje više mraznih dana nego u decembru. U nižim delovima Srbije prognozira se od 17 do 25 dana sa minimalnom temperaturom ispod nule, dok bi u brdsko-planinskim krajevima taj broj mogao da bude od 25 do 30 dana.

Prognoza pokazuje i veći broj ledenih dana. U nižim predelima očekuje se od pet do osam dana sa maksimalnom temperaturom ispod nule, dok se na planinama prognozira između 11 i 17 takvih dana.

Kada je reč o padavinama, RHMZ tokom januara očekuje količine u granicama prosečnih vrednosti. U nižim predelima prognozira se od 30 do 65 milimetara padavina, a na planinama do 70 milimetara.

Broj dana sa padavinama u januaru kretaće se od 11 do 15 u nižim predelima, dok se u brdsko-planinskim krajevima očekuje do 18 dana sa padavinama.

izvor: alo.rs