Neki ponesu pune torbe hrane, a zaborave ono najvažnije: U subotu su Mitrovske zadušnice, evo šta crkva savetuje

Saznajte šta se nosi na groblje, koji se običaji poštuju i šta je najvažnije prema crkvenom učenju.

Postoje dani kada nam posebno nedostaju oni kojih više nema. Setimo se majčinog glasa, očevog saveta, bakine kuhinje ili nekoga koga bismo samo još jednom voleli da zagrlimo. Upravo takav dan su Mitrovske zadušnice, koje ove godine obeležavamo u subotu, 7. novembra.

U subotu će mnogi poraniti, kupiti cveće, poneti sveće i krenuti na groblje. Neko će zastati kraj spomenika i dugo ćutati, neko će se prekrstiti i izgovoriti molitvu, a neko će u sebi pričati sa onima koji mu toliko nedostaju.

Mitrovske ili jesenje zadušnice jedan su od najvažnijih dana u pravoslavnoj tradiciji posvećenih sećanju na preminule. Obeležavaju se uoči Mitrovdana, praznika Svetog velikomučenika Dimitrija, koji pada 8. novembra.

Ove godine Mitrovske zadušnice padaju u subotu, 7. novembra 2026. godine.

Šta se nosi na groblje za Mitrovske zadušnice?

Kod nas se od davnina poštuje običaj da se na zadušnice odlazi u crkvu i na grobove pokojnika.

Prema crkvenoj tradiciji, najvažnije je poneti kuvano žito, crno vino i sveće.

Žito simbolizuje veru u vaskrsenje i večni život, vino Božju milost, a upaljena sveća svetlost Hristovu.

U crkvu se može poneti i papirić sa imenima preminulih članova porodice, rođaka i prijatelja, kako bi ih sveštenik pomenuo tokom molitve.

Nakon liturgije i parastosa, vernici odlaze na groblje, uređuju grobna mesta, pale sveće i mole se za pokoj duša svojih najmilijih.

Nije važno koliko ste hrane odneli, već da se pokojnika setite

U mnogim krajevima Srbije postoji običaj da se na groblje nose kolači, voće, pecivo i druga hrana. Negde se pripremaju i posebna posluženja koja se dele rodbini, komšijama i ljudima koji dođu na groblje.

Ali tu postoji nešto što ne bi trebalo zaboraviti.

Zadušnice nisu dan kada se pokazuje koliko je ko hrane pripremio, niti koliko je novca potrošio.

Prema učenju Srpske pravoslavne crkve, suština je u molitvi za upokojene, sećanju na njih i milosrđu prema drugima.

Zato je mnogo važnije da se iskreno pomolite i, ako možete, pomognete nekome kome je pomoć potrebna, nego da spremate bogatu trpezu.

Šta ako ne možete da odete na groblje?

Nisu svi u mogućnosti da za Zadušnice obiđu grobove svojih najbližih.

Nekome su roditelji sahranjeni u drugom gradu, neko živi daleko od rodnog mesta, a ima i onih kojima zdravlje ne dozvoljava da putuju.

Ako ne možete da odete na groblje, možete otići u najbližu crkvu, zapaliti sveću i pomoliti se za pokojne.

A ako ni to nije moguće, možete se pomoliti kod kuće.

Ne postoji pravilo da je sećanje manje vredno samo zato što niste uspeli da stignete do groba.

Jedna stvar je na Zadušnice važnija od svih običaja

U narodu se za Zadušnice vezuju razni običaji, a često se mogu čuti i priče o tome šta se sme, a šta ne sme raditi.

Međutim, crkva naglašava da je najvažnija molitva, a ne strah od narodnih verovanja.

Ovaj dan nije posvećen sujeverju, već ljubavi prema onima koji su preminuli.

Ako ste se sa nekim rastali pre nego što ste stigli sve da mu kažete, ako vam nedostaje nečiji osmeh ili biste voleli da još jednom čujete poznati glas, zadušnice su prilika da ga se setite u miru.

Možete se prisetiti i nečeg lepog što ste zajedno doživeli, ispričati deci priču o baki ili dedi koje nisu stigli dobro da upoznaju, sačuvati neku njihovu fotografiju ili uspomenu.

Jer ljudi koje smo voleli ostaju deo našeg života i kroz sve ono čemu su nas naučili.

Na Mitrovske zadušnice, 7. novembra, zapalite sveću, izgovorite molitvu i setite se svojih najmilijih. Nije važno koliko dugo ćete stajati kraj njihovog groba. Važno je da nisu zaboravljeni.

Izvor: alo.rs