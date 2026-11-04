Na aplikaciji i portalu “EPS Uvid u račun” rade sve funkcije, osim plaćanja računa, saopštila je danas Elektroprivreda Srbija.

“Građani i sada mogu da vide svoje račune, uplate i potrošnju po zonama i tarifama u prethodne četiri godine, kao i druge informacije“, navodi se u saopštenju.

Iz EPS-a poručuju da će u najkraćem roku pokrenuti proceduru izbora procesora plaćanja u okviru aplikacije/portala “EPS uvid u račun”.

“Po okončanju te procedure korisnici ‘EPS uvid u račun’ će moći da plaćaju račune putem naše aplikacije. O tome će građani biti blagovremeno obavešteni“, dodaje se u saopštenju.