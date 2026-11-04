Zimski uslovi zahtevaju dodatni oprez za volanom

Na području Policijske uprave Kikinda tokom prethodnog dana dogodila se jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj je jedna osoba povređena. Na putevima širom Srbije zabeležene su 93 saobraćajne nezgode. Smrtno stradalih nije bilo, dok je povrede zadobilo 45 osoba. Sa nižim temperaturama i hladnijim jutrima povećava se mogućnost pojave magle i poledice na pojedinim deonicama. Zbog smanjene vidljivosti i klizavog kolovoza, vozačima se savetuje da prilagode brzinu uslovima na putu, drže veće odstojanje i izbegavaju nagla kočenja i rizična preticanja. Poseban oprez potreban je na mostovima, nadvožnjacima i deonicama u blizini reka, gde se poledica može pojaviti i kada na drugim delovima puta nema leda. Iz Uprave saobraćajne policije podsećaju da su zimske gume obavezne kada na kolovozu ima snega, leda ili poledice, kao i da vozila treba da budu tehnički ispravna i pripremljena za zimske uslove vožnje.