Počela tišina pred izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Predizborna tišina uoči izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji počela je u ponoć i trajaće do 8. novembra u 20 časova.

Tokom predizborne tišine zabranjeno je objavljivanje procene razultata izbora, javno predstavljanje kandidata na izborima i njihovih izbornih programa, i pozivanje birača da glasaju, odnosno da ne glasaju za određene izborne liste u medijima i na javnim skupovima, navodi se u rokovniku za sprovođenje izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina na sajtu RIK-a.

Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina raspisani su za 8. novembar, a biće birani članovi nacionalnih saveta 23 nacionalne manjine.

Za te izbore proglašene su 52 izborne liste.

Za izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina štampa se 481.157 glasačkih listića, a glasaće se na 949 biračkih mesta.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je 16. septembra privremeno zaključilo posebne biračke spiskove i utvrdilo da je 21 nacionalna manjina ispunila uslove za neposredne izbore – albanska, aškalijska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipatska, mađarska, makedonska, nemačka, poljska, romska, rumunska, rusinska, slovačka, slovenačka, ukrajinska, hrvatska, crnogorska i češka nacionalna manjina.

Pripadnici goranske i ruske nacionalne manjine svoje predstavnike biraće putem elektorske skupštine.

Na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina bira se po 35 članova nacionalnih saveta bošnjačke, mađarske i romske nacionalne manjine, 29 članova nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine, zatim po 23 člana nacionalnih saveta vlaške, rumunske slovačke, hrvatske i crnogorske nacionalne manjine i po 19 članova nacionalnih saveta bugarske, bunjevačke, makedonske i rusinske nacionalne manjine.

Na neposrednim izborima bira se po 15 članova nacionalnih saveta aškalijske, grčke, egipatske, nemačke, poljske, slovenačke, ukrajinske i češke nacionalne manjine.

Na izborima putem elektorske skupštine za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina bira se 15 članova Nacionalnog saveta goranske nacionalne manjine i 19 članova Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine.

Redovni izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina održavaju se svake četiri godine, koliko, prema Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, traje mandat jednog saziva nacionalnog saveta.

Prethodni izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina održani su 13. novembra 2022. godine.