Sutra su Mitrovske zadušnice: Evo da li na groblje treba poneti veštačko ili prirodno cveće

Sutra se obeležavaju Mitrovske zadušnice, dan kada se vernici sećaju svojih preminulih članova porodice i prijatelja, odlaze na groblja, pale sveće i uređuju grobna mesta. Jedna od čestih nedoumica pred ovaj praznik jeste da li je prikladnije na grob odneti prirodno ili veštačko cveće.

Prilikom posete groblju mnogi žele da ostave buket kao znak pažnje, ljubavi i poštovanja prema upokojenima. Ipak, dok se pojedini odlučuju za sveže cveće, drugi biraju veštačke aranžmane koji duže zadržavaju lep izgled.

Prema pravoslavnom učenju, ne postoji opšta zabrana koja se odnosi na ostavljanje veštačkog cveća na grobovima. Mnogo značajniji od samog izbora cveća jesu molitva za pokojnika, sećanje na njega i pomen.

Zbog toga se ne može smatrati da neko postupa neispravno ukoliko na grob donese veštački buket.

Zašto se prirodno cveće smatra posebnim izborom?

Sveže cveće za mnoge ima dublje značenje jer podseća na prolaznost života. Ono raste, razvija se, cveta, a zatim vene, zbog čega se često povezuje sa ljudskim životom i njegovom prolaznošću.

Upravo zbog takve simbolike brojne porodice neguju običaj da na grobove svojih najmilijih nose prirodno cveće. Ipak, reč je prvenstveno o tradiciji i ličnom izboru, a ne o obavezi koju svi moraju da poštuju.

Veštačko cveće ima i praktične prednosti

Postoje i sasvim razumljivi razlozi zbog kojih se ljudi opredeljuju za veštačke bukete. Posebno je to slučaj kada je groblje udaljeno od mesta stanovanja, pa porodica nije u mogućnosti da redovno dolazi i menja cveće.

Za razliku od svežeg, veštačko cveće može dugo da zadrži oblik i uredan izgled, što mnogima olakšava održavanje grobnog mesta.

Ipak, ni ovakve aranžmane ne treba ostavljati bez pažnje. Kada izblede, oštete se ili izgube prvobitni izgled, trebalo bi ih ukloniti i zameniti novim.

Šta je najvažnije kada posećujemo grobove?

Bez obzira na to da li će neko poneti ruže, hrizanteme, drugi sveži buket ili veštački aranžman, suština posete groblju ostaje ista.

Odlazak na grob nije prilika za nadmetanje u tome ko će doneti raskošnije ili skuplje cveće. Mnogo je važnije da se pokojnika setimo, zapalimo sveću, pomolimo se i pokažemo da uspomena na njega i dalje živi.

IZVOR: informer.rs