Zbog magle smanjena vidljivost, vozačima se savetuje dodatni oprez

Na području Policijske uprave Kikinda prethodnog dana dogodila se jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj je povređen jedan učesnik u saobraćaju.

Na putevima širom Srbije zabeleženo je 106 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba je poginula, a 49 učesnika u saobraćaju zadobilo je povrede.

Saobraćajna policija upozorava vozače na moguće otežane uslove vožnje zbog niskih temperatura i pojave magle. U jutarnjim i večernjim satima na pojedinim deonicama moguća je poledica, pa se savetuje dodatni oprez.

Vozačima koji još nisu zamenili letnje pneumatike zimskim upućen je apel da to učine u najkraćem roku. Iz Uprave saobraćajne policije podsećaju da je neprilagođena brzina jedan od najčešćih uzroka nezgoda sa težim posledicama, posebno kada je vidljivost smanjena.

Svim učesnicima u saobraćaju savetuje se da brzinu prilagode stanju kolovoza i vremenskim uslovima, kao i da povećaju odstojanje između vozila.