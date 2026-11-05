Likovni konkurs za najmlađe: Sova ušara, redovan gost Kikinde

Centar za stručno usavršavanje raspisao je likovni konkurs „Sova ušara – redovan gost našeg grada“, namenjen deci od tri do šest godina.

Konkurs je posvećen sovi ušari, koja je već godinama prepoznatljiv stanovnik Kikinde i jedan od simbola grada. Najmlađi sugrađani imaće priliku da kroz likovne radove predstave ove mudre ptice, koje tokom zimskih meseci borave na krošnjama drveća, najviše u samom gradskom jezgru ali i po drugim delovima Kikinde.

Cilj konkursa koji je otvoren od 5. do 20. novembra je da se deca upoznaju sa sovom ušarom i njenim značajem, ali i da kroz kreativno izražavanje razvijaju interesovanje za prirodu i zaštitu životinjskog sveta.

Radove je potrebno dostaviti u Centar za stručno usavršavanje, u Nemanjinoj ulici broj 23.