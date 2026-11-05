Mali: Počela isplata penzija po planu, javne finansije su stabilne, građani da ne brinu

Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je da je isplata penzija po planu i istakao da su javne finansije i dalje stabilne i da građani ne treba da brinu, kao i da će, kao što je ranije najavljeno, od decembra biti povećane plate i penzije.

“Uprkos ovom haosu i histeriji koju vidite proteklih 10-ak dana, da građani znaju – da su nam javne finansije i dalje stabilne. Dakle, držimo ih stabilnim, što je upravo u interesu i ljudi koji primaju plate u javnoj upravi i onih koji primaju penzije. Mi smo, koliko još juče, što se penzionera tiče, isplatili i penzije iz takozvane kategorije samostalnih delatnosti. Idu nam sutra penzije i za poljoprivrednike, za one koji su vojni penzioneri, i 10.

u ovom mesecu isplatićemo penzionere kojih ima i najveći broj – iz kategorije zaposlenih”, rekao je Mali za Tanjug.

Istakao je da se trenutno isplaćuju sve penzije po planu i predviđenoj dinamici i da građani ne treba da brinu.

“Takođe, obezbedili smo novac, od 1. decembra, kao što znate, ide povećanje penzija od 7,5 odsto po takozvanoj švajcarskoj formuli, tako da ćemo i tu obavezu i to obećanje koje smo dali ispuniti”, naveo je Mali.

Najavio je da će 5. novembra biti isplaćen prvi deo oktobarskih plata za zaposlene u javnoj upravi, a da će drugi deo plata biti isplaćen 20. novembra.

“Ista je dinamika i za zaposlene u kulturi. Svaka kategorija ima svoju dinamiku, od prosvete, zdravstva, pravosuđa, socijalne zaštite. Dakle, za novembar, oni koji su zaposleni u javnoj upravi ne treba da brinu”, naveo je Mali.

Istakao je da će biti ispoštovano ranije dato obećanje i da će od 1. decembra biti povećane plate u javnoj upravi za osam odsto za sve zaposlene i 12 odsto za zaposlene u socijalnoj zaštiti.

“Dakle, u ovom trenutku, s obzirom na to šta se sve dešava u poslednjih desetak dana, od haosa i histerije i svega ostalog, želim samo da prenesem tu poruku građanima – da smo u ovom trenutku apsolutno stabilni kada su nam javne finansije u pitanju. Imamo negde preko 400 milijardi dinara na računu budžeta, dakle, s te strane smo tu stabilnost održali i sve svoje obaveze koje imamo ispunićemo na način koji sam upravo rekao”, naveo je Mali.

Ako budžet za 2027. ne bude usvojen do 20. decembra, moguće privremeno finansiranje

Mali je izjavio danas da bi, ukoliko ne bude usvojen Zakon o budžetu za narednu godinu u predviđenom roku, do 20. decembra, moglo da bude uvedeno privremeno finansiranje.

“Zakon je veoma jasan – ukoliko se ne usvoji budžet za narednu godinu do 20. decembra ove godine, onda ide odluka o privremenom finansiranju. Za privremeno finansiranje donosi se odluka na tri meseca i može dva puta po tri meseca”, rekao je Mali za Tanjug.

Kako je naveo, pravilo je da ni prihodi ni rashodi ne mogu da budu veći od četvrtine prihoda i rashoda iz tekuće godine.

“Tako da, tehnika je u pitanju, a da li i kada će Srbija imati novi budžet za narednu godinu, to je pitanje ipak za one koji dolaze. Ukoliko ne formiraju vladu, ukoliko se budžet za narednu godinu ne donese do 20. decembra, dakle, ići ćemo sa odlukom o privremenom finansiranju, pa čekamo njih, čekamo njihovu vladu i čekamo, na kraju krajeva, i predlog njihovog budžeta za 2027. godinu”, rekao je Mali.