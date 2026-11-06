Agencija za bezbednost saobraćaja sredinom novembra pokreće zimsku kampanju

Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS) sredinom novembra pokreće ovogodišnju kampanju ”Za zimu se spremi i na vreme opremi” koja će se sprovoditi širom zemlje sa ciljem podizanja svesti vozača o značaju bezbedne vožnje u zimskom periodu.

Sve je spremno za zimsku kampanju koja će j narednom periodu biti realizovana u turističkim centrima i na frekventnim putnim pravcima, rekao je za Tanjug Veljko Ćurčić, pomoćnik direktora ABS Srbija.

Kako je naveo, kampanju Agencija realizuje u saradnji sa, pored ostalih, Ministarstvom unutrašnjih poslova – Upravom saobraćajne policije, JP Putevi Srbije, Auto-moto savezom Srbije, Turističkom organizacijom Srbije i kompanijom EKO Srbija.

Akcenat kampanje stavljen je na pravovremenu pripremu vozila za zimske uslove vožnje, što obuhvata proveru kočionog i upravljačkog sistema, ispravnost akumulatora, metlica brisača i tečnosti za pranje stakla, kao i na korišćenje propisane zimske opreme, rekao je Ćurčić.

Podseća da su od 1. novembra do 1. aprila, ukoliko su na kolovozu sneg, led ili poledica, vozači u obavezi da imaju zimske pneumatike na sva četiri točka, sa dubinom šare ne manjom od 4 mm, a van naselja i lance ili druga sredstva za povećanje trakcije.

Pored tehničke ispravnosti vozila i zimske opreme, važno je da vozači brzinu uvek prilagode uslovima saobraćaja i stanju puta, da drže bezbedno odstojanje i izbegavaju nagla kočenja i skretanja, vožnju pod dejstvom alkohola, kao i upotrebu mobilnog telefona tokom vožnje, je Ćurčić.

Dodaje da se zbog smanjene vidljivosti u zimskom periodu, posebno apeluje na pešake da budu uočljiviji – da nose svetlu ili reflektujuću odeću, da koriste trotoare i obeležene pešačke prelaze i da ne stupaju na kolovoz, a da se prethodno nisu uverili da to mogu da učine bezbedno.

Prema podacima Agencija za bezbednost saobraćaja u zimskom periodu godine, od novembra do kraja marta dogodi se manje saobraćajnih nezgoda, nego u periodu godine kada su povoljniji vremenski uslovi, dodao je Ćurčić.

U toku prošle godine, u proseku se, naveo je, u zimskom periodu dogodi oko 2.620 saobraćajnih nezgoda mesečno, dok za oko 270 nezgoda mesečno bude više u letnjim mesecima, odnosno u preostalom delu godine april-oktobar.

Zimske mesece karakterišu loši vremenski uslovi -sneg, led, poledica, vetar, mećavanepogodni za sve vidove saobraćaja, učestalija je pojava magle i smanjena je vidljivost, dnevna svetlost je slabija, dan je kraći, noći su duže i sve to dovodi do promena u saobraćaju. U prethodne tri godine u zimskom periodu – od novembra do marta – evidentirane su 32 nesreće sa poginulim licima, 491 nesreća sa povređenim u kojima je evidentirano da je kolovoz klizav zbog vremenskih prilika, od kojih se na državnim putevima dogodilo 20 nesreća sa poginulim licima i 278 sa povređenim, kazao je Ćurčić.

On je naveo da je u prethodne tri godine u zimskom periodu poginulo devet i povređeno 149 lica usled lošeg i neadekvatno održavanog kolovoza, od kojih je šest lica poginulo i 75 povređeno na državnim putevima.