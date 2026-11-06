Rade Medić pred Borac: „Očekuje nas možda i najteži protivnik u ligi”

Fudbaleri OFK Kikinde u narednom prvenstvenom kolu gostuju Borcu iz Sakula, a trener Rade Medić smatra da njegov tim očekuje jedan od najtežih izazova u dosadašnjem delu sezone.

Kako piše na zvaničnom sajtu OFK Kikinde, Medić nije bio zadovoljan početkom prethodne utakmice protiv Glogonja, a kao najveći problem svoje ekipe ponovo je izdvojio realizaciju.

„Generalno mislim da smo prethodno kolo protiv Glogonja jako loše ušli u utakmicu, posle toga je bilo bolje. Neki realan ishod utakmice možda bi bio nerešen, ali naše šanse nismo iskoristili. Već nekoliko puta spominjem da nam je problem realizacija. Naravno, sve do te završne, treće zone delujemo korektno, ali zato je realizacija ozbiljan problem ekipe.”

Govoreći o narednom protivniku, trener Kikinde posebno je istakao individualni kvalitet fudbalera Borca.

„Što se tiče utakmice, možda i najteži protivnik, Borac iz Sakula. Ekipa koja je možda i najbolja pojedinačno u ligi. Nema šta, idemo da probamo da odigramo po nas jako dobru utakmicu.”

Medić se osvrnuo i na dosadašnji deo prvenstva, naglasivši da klub veliku pažnju posvećuje mladim igračima.

„Što se tiče ovog dela sezone, mislim da do sada ostaje žal za duelom protiv Lazareva kod kuće. Ali tu je bilo milion nekih faktora koji su uticali. Koliko-toliko mislim da smo se stabilizovali, veliki broj bonus igrača ima dosta minuta. To je ono što smo hteli i to smo ispunili. Rezultatski se ne treba previše opterećivati, bitna je samo adaptacija mladih igrača i to je to.”

FOTO: Ilustracija/Vukašin Cvetković