Banka Poštanska štedionica: Netačne tvrdnje Nemanje Šarovića, poslujemo stabilno

Banka Poštanska štedionica (BPŠ) odbacila je večeras kao neistinite, neosnovane i krajnje neodgovorne tvrdnje Nemanje Šarovića da je banka “kaput” i da će da “ode”, navodeći da je objavljivanje ovakvih poruka, bez i jednog priloženog dokaza, nedopustivo uznemiravanje klijenata i narušavanje ugleda te institucije, kao i da banka posluje stabilno.

Nadležne državne organe su pozvali da, u okviru svojih ovlašćenja, ispitaju okolnosti i posledice ovakvih objava i preduzmu zakonom predviđene mere ukoliko utvrde povredu zakona.

Iz BPŠ su istakli da širenje neosnovanih tvrdnji o propasti banke može izazvati strah i naneti štetu njenim klijentima kojih je oko 1,6 miliona, zaposlenima, državi i poverenju u finansijski sistem.

IZVOR: (Tanjug)