Vikend donosi veće gužve na putevima, vozačima upućen apel na oprez

Na području Policijske uprave Kikinda prethodnog dana dogodila se jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj je povređen jedan učesnik u saobraćaju.

Na putevima širom Srbije zabeleženo je 85 saobraćajnih nezgoda, a u njima je povređeno 36 osoba.

Zbog predstojećeg vikenda, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na važnijim putnim pravcima. Saobraćajna policija apeluje na vozače da budu strpljivi, poštuju propise i prilagode vožnju uslovima na putu.

Vozačima se skreće pažnja i na niže jutarnje i večernje temperature, zbog kojih je potrebno letnje pneumatike zameniti zimskim. Posebno se upozorava da se ne seda za volan nakon konzumiranja alkohola, jer su takve saobraćajne nezgode češće tokom vikenda, naročito u večernjim i noćnim satima.

Iz Uprave saobraćajne policije svim učesnicima u saobraćaju žele srećan put i bezbednu vožnju.