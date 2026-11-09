Poraz OFK Kikinde u 12. kolu Vojvođanske lige Istok

Fudbaleri OFK Kikinde poraženi su na svom terenu od Borca iz Sakula rezultatom 3:0, u susretu 12. kola Vojvođanske fudbalske lige Istok. Utakmicu je pratilo oko 200 gledalaca.

Gosti su od početka bili konkretniji u završnici i to su uspeli da finalizuju. Dva puta u listu strelaca upisao se Disić, dok je konačan rezultat postavio Turkalj.

Kikinđani nisu uspeli da pronađu put do protivničke mreže, pa su na svom terenu ostali bez bodova. Ovim trijumfom Borac se bodovno izjednačio sa OFK Kikindom. Oba tima imaju po 19 bodova i dele četvrto mesto na tabeli posle 11 odigranih kola.

Priliku da poprave utisak fudbaleri Kikinde imaće 15. novembra, kada u okviru 12. kola gostuju Vojvodini u Perlezu.