Brnabić: Konstitutivna sednica 17. novembra u 10 časova

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je konstitutivnu sednicu parlamenta za utorak, 17. novembar, sa početkom u 10 časova.

Brnabićeva je, na konferenciji za medije u Domu Narodne skupštine, podsetila da je Republička izborna komisija 5. novembra donela ukupan izveštaj o rezultatima izbora za narodne poslanike, a 6. novembra i rešenje o dodeli mandata i izveštaj o sprovedenim izborima koji je dostavljen Narodnoj skupštini.

“Time su ispunjeni svi uslovi da se sazove prva sednica novog saziva”, kazala je Brnabićeva.

Kako je dodala, za sednicu je utvrđen dnevni red sa šest tačaka – potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Na društvenim mrežama se namerno plasiraju monstruozne laži

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da se na društvenim mrežama namerno plasiraju, kako je rekla, monstruozne laži koje je teško demantovati i opovrgnuti i ocenila da to ukazuje u kakvom je trenutno stanju demokratija u Srbiji i koliko je ugrožena svaka istina.

Ona je to rekla reagovala na napise na društvenim mrežama koji novinarku Infomera Katarinu Odalović dovode u vezu sa Darkom Šarićem i navela da je reč o “podmetačini koja služi za dalju destabilizaciju države”.

“Te laži služe da se ljudima crta meta na čelo. Na ovaj način pokušava da se ukaže i na vezu između Aleksandra Vučića i organizovanih kriminalnih grupa”, rekla je ona.

Brnabić je zamolila sve da prestanu sa crtanjem meta na čelo i upozorila da takve objave ne ugrožavaju samo novinare, već i članove njihovih porodica.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić pozvala je i predstavnike Studentske liste na dijalog kako bi se pripremili za konstituitivnu sednicu Narodne skupštine.

“Pozivam, u skladu sa najboljim demokratskim praksama, da to urade tokom naredne nedelje i da se pripremimo za konstituisanje 15. saziva Narodne skupštine. Ukoliko to ne učine, to će svakako biti prvi put da je takav dijalog izostao”, kazala je Brnabićeva za TV Pink u emisiji Hit Tvit.

Kazala je da je ovo prvi put u parlamentarnoj istorije Srbije da se niko iz parlamentarne većine nije javio trenutnim službama Skupštine Srbije da započne dijalog o tome kako će izgledati prva sednica novog saziva skupštine.

IZVOR: (Tanjug)