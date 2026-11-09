Pastor: Lista “Mađarska sloga” pobedila na izborima za nacionalni savet

Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor izjavio je da je na izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina lista ”Mađarska sloga” dobila poverenje gotovo tri četvrtine mađarskih birača u Vojvodini.

On je rekao da se pokazalo da je velika većina vojvođanskih Mađara za slogu i da podržava zajedništvo, a ne podele.

”Tokom proteklih nedelja, ali mogu reći i tokom proteklih godina, nismo se bavili blaćenjem, omalovažavanjem i napadanjem drugih, već smo nastojali da zastupamo interese zajednice, rekao je Pastor, prenosi RTV Panon.

Naveo je da lista ”Mađarska sloga” očekuje da dobije 25 mandata u nacionalnom savetu koji ima 35 članova.

Nosilac liste ”Mađarska sloga” Arpad Fremond zahvalio je i glasačima koji su podržali tu listu, iako pripadaju drugim političkim strankama.

Naveo je da je izlaznost na izborima za nacionalni savet mađarske nacionalne manjine bila veća nego pre četiri godine, uz ocenu da su rezultati priznanje i dosadašnjem sazivu nacionalnog saveta i novim kandidatima, kao i da su potrebna nova lica.

Fremond je istakao da rezultati izbora pokazuju da vojvođanski Mađari umesto podela žele slogu.

U Srbiji su u nedelju održani izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, a birani su članovi nacionalnih saveta 23 manjine.

IZVOR: (Tanjug)