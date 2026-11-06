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Vucić najavio velike promene u SNS: „Nema predaje, nema povlačenja! Pobedićemo ih ponovo“

Lider opozicije Aleksandar Vučić obratio se predstavnicima gradskih i opštinskih odbora SNS iz Vojvodine na radnom sastanku u Sremskoj Mitrovici.

TV Kikinda 1 min čitanja
Vučić u Sremskoj Mitrovici Foto: Tanjug

Govorio je o političkoj situaciji nakon izbora, kritikovao poteze novih vlasti i najavio podmlađivanje stranke, kao i izbor 500 novih članova Glavnog odbora na vanrednoj skupštini 13. decembra.

U Sremskoj Mitrovici održan je radni sastanak odbora Srpske napredne stranke iz Vojvodine, na kojem su se okupljenima obratili predsednik SNS Miloš Vučević i lider opozicije Aleksandar Vučić.

Vučić je govorio o budućem delovanju SNS u opoziciji, ekonomskim planovima novih vlasti, položaju medija i pritiscima na članove stranke. Najavio je kadrovske promene i intenziviranje rada lokalnih odbora, poručivši da SNS neće odustati od političke borbe.

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