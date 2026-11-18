Neispravni dimnjaci, nepažljivo rukovanje pećima i ostavljanje grejalica bez nadzora među najčešćim su uzrocima požara u stambenim objektima tokom grejne sezone. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova upozoravaju da se u ovom periodu povećava broj požara i apeluju na građane da provere grejna tela i električne instalacije.

Posebno je važno da se grejalice ne ostavljaju uključene kada u prostoriji nema nikoga, kao i da se odeća, nameštaj i drugi zapaljivi predmeti drže dalje od peći i grejnih uređaja. Građanima se savetuje i da ne opterećuju električne instalacije uključivanjem većeg broja uređaja.

Oprez je neophodan i prilikom odlaganja pepela, koji ne treba bacati u plastične kontejnere niti ostavljati u blizini zapaljivog materijala. Decu ne treba ostavljati samu u prostorijama u kojima se koriste peći na čvrsto gorivo ili električne grejalice, a električne uređaje potrebno je isključiti prilikom izlaska iz kuće.

Ukoliko primete požar, građani treba odmah da pozovu vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj 193 i postupaju prema uputstvima vatrogasaca.