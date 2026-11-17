Zimska služba dočekuje novu sezonu sa svom potrebnom mehanizacijom i ekipama koje će tokom zime brinuti o prohodnosti puteva. Vozila, mašine i oprema mogu odmah na teren, a radnici su u pripravnosti za prve snežne padavine. To je pokazala i održana smotra zimske službe, na kojoj je predstavljena mehanizacija i provereno funkcionisanje ekipa pred hladnije dane koji su pred nama.

Ekipe i mašine firmi Graditelj ad Kikinda i doo Vojvodina Put iz Zrenjanina raspoređene su tako da se najpre interveniše na najfrekventnijim deonicama, dužine od oko 200 kilometara, kao i na prilazima zdravstvenim ustanovama, školama i vrtićima. U planu je i redovno čišćenje snega sa trotoara na mestima u nadležnosti grada.

Za rad Zimske službe iz gradskog budžeta izdvojeno je 20 miliona dinara.