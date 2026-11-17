Kikindske „Gusle“ pripremaju posebnu proslavu povodom 150 godina rada, tokom kojih su generacije članova negovale narodnu muziku, pesmu i igru. Dvodnevni program biće održan 19. i 20. novembra u svečanoj sali Kurije, a obuhvatiće međunarodni naučni skup i koncert.

Deo jubileja biće posvećen i naučnom proučavanju folklora. U četvrtak, 19. novembra, od 10 sati počinje sedma međunarodna konferencija pod nazivom „Nauka, etnomuzikologija i etnokoreologija i praksa u balkanskom folkloru“. Organizaciju potpisuje Udruženje za negovanje banatske kulture iz Temišvara, u saradnji sa Akademskim društvom za negovanje muzike „Gusle“. Tokom dva dana stručnjaci i istraživači razgovaraće o različitim aspektima tradicionalne muzike, igre i kulturnog nasleđa Balkana.

Proslava se nastavlja u petak, 20. novembra, koncertom „Prvih 150“, koji počinje u 20 sati. Publika će imati priliku da čuje Veliki narodni orkestar, žensku pevačku grupu i soliste, koji će nastupom obeležiti ovaj značajan datum za društvo.

Iza „Gusala“ je 150 godina okupljanja ljudi oko muzike i tradicije, a društvo je tokom tog vremena postalo važan deo kulturnog života Kikinde.