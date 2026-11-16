Radnici koji strahuju za svoje radno mesto mogu da potraže savet u NSZ-u

Zaposleni koji strahuju da bi mogli da ostanu bez posla mogu se obratiti Nacionalnoj službi za zapošljavanje i pre nego što im radni odnos zvanično prestane. Iz NSZ-a poručuju da građani u najbližoj filijali mogu da dobiju informacije o svojim pravima, savetovanje i podatke o mogućnostima za novo zaposlenje, bez obzira na to da li su prijavljeni na evidenciju nezaposlenih.

Savetnici Nacionalne službe dostupni su za individualne i grupne razgovore, a zaposleni ne treba da čekaju eventualni otkaz kako bi potražili pomoć. NSZ istovremeno kontaktira poslodavce širom Srbije i proverava da li postoji potreba za radnicima koji bi mogli ostati bez zaposlenja.

U slučaju planiranog smanjenja broja zaposlenih, poslodavac je dužan da Nacionalnoj službi za zapošljavanje dostavi predlog Programa za rešavanje viška zaposlenih. NSZ potom ima rok od 15 dana da predloži mere kojima bi se sprečili otkazi ili njihov broj sveo na najmanju moguću meru. Poslodavac je obavezan da razmotri te predloge i u roku od osam dana obavesti Službu o svom stavu. Tek nakon toga može da usvoji program, u skladu sa zakonom.

Podrška NSZ-a obuhvata i posredovanje u zapošljavanju, proveru potreba drugih kompanija, uključujući poslodavce u okolnim mestima, kao i organizovanje obuka, u skladu sa potrebama i propisanim uslovima. Ove aktivnosti mogu početi i dok je zaposleni još u radnom odnosu.

Iz Nacionalne službe podsećaju da odluke o poslovanju, promeni broja zaposlenih i eventualnim otkazima donose isključivo poslodavci, koji su odgovorni i za blagovremeno obaveštavanje radnika. NSZ ne donosi takve odluke niti može u ime kompanija da obaveštava zaposlene o planiranom smanjenju ili povećanju broja radnih mesta.

Građani informacije o svojim pravima i dostupnoj podršci mogu dobiti u najbližoj filijali, službi ili ispostavi Nacionalne službe za zapošljavanje. Spisak adresa dostupan je na sajtu www.nsz.gov.rs.