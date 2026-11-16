Srpska pravoslavna crkva danas slavi Đurđic

Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas slavi praznik posvećen prenosu moštiju Svetog Georgija iz Nikomidije u Lidu palestinsku, u narodu poznatiji kao Đurđic.

Sveti Georgije bio je rimski vojnik u gardi cara Dioklecijana, koji je mučenički stradao tokom progona hrišćana, a u hrišćanstvu se slavi kao Sveti Đorđe.

Pogubljen je 303. godine zato što je odbio poslušnost caru Dioklecijanu, velikom progonitelju hrišćana i izjavio da se ne plaši da umre za svoju veru.

Sveti Đorđe je veoma poštovan u srpskom narodu.

Slavi se dva puta godišnje – 16. novembra po novom kalendaru kao Đurđic, odnosno praznik prenosa moštiju svetitelja u Palestinu i polaganja u velelepni, njemu posvećeni hram, i 6. maja kao Đurđevdan, dan smrti Svetog Georgija.

U hrišćanskoj ikonografiji Sveti Georgije se od 7. veka prikazuje kao vojnik, bez konja, u stojećem stavu i sa kopljem ili mačem u desnoj ruci.

Od 9. veka se pojavljuje još jedan prikaz Svetog Georgija – na konju, u vojvodskom odelu, kako kopljem ubija aždaju.

Pre nego što je preminuo, Sveti Georgije je zamolio svog slugu da mu telo odnese u Palestinu, odakle mu je majka bila rodom i gde je imao veliko imanje koje je razdao siromasima, što je sluga i uradio.

U vreme cara Konstantina Velikog, hrišćani su u Lidi podigli hram posvećen Svetom Georgiju, a prilikom osvećenja toga hrama u njega su prenete svetiteljeve mošti.

Sveti Georgije je vrlo poštovan u srpskom narodu, a posvećene su mu mnoge crkve i manastiri: Đurđevi Stupovi, Vraćevšnica, Staro Nagoričino, hram na Oplencu, Bogovađa.

Đurđic je krsna slava brojnih srpskih porodica.

Prema narodnom verovanju, zima dolazi sa Đurđicem, a odlazi sa Đurđevdanom.

Sveta liturgija u Hramu Svetog Save na Đurđic, veliki broj vernika pristigao u crkvu

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Đurđic, praznik posvećen Svetom velikomučeniku Georgiju, a u Hramu Svetog Save u 7.30 časova počela je Sveta liturgija, dok je veliki broj vernika pristigao u crkvu kako bi osveštali svoje slavske kolače i koljiva, izjavio je đakon Nikola Rašković iz ovog hrama.

Na današnji dan, 16. novembra po novom, a 3. novembra po starom kalendaru, pravoslavni vernici praznuju prenos moštiju Svetog velikomučenika Georgija – Svetog Đorđa, iz Nikomidije u grad Lidu Palestinsku, rekao je on za Tanjug.

Kako je istakao, u srpskom narodu ovaj praznik predstavlja jednu od najčešćih jesenjih krsnih slava, dok se prolećni praznik istog svetitelja slavi 6. maja po novom, odnosno, 23. aprila po starom kalendau, rekao je đakon Rašković.

Sveti Georgije postradao je za hrišćansku veru 303. godine u vreme cara Dioklecijana, nakon čega je njegovo telo preneto u Lidu Palestinsku, gde su hrišćani u vreme cara Konstantina nad njegovim moštima podigli hram. Takođe, na ovaj dan, mi praznujemo obnovljenje tog hrama, objasnio je on.

Prema njegovim rečima, na ovaj praznik se pravoslavni hrišćani sabiraju na svetim liturgijama, posle kojih osveštavaju svoje slavske kolače i koljiva, a sabranje se nastavlja u porodičnim domovima oko trpeze ljubavi u molitvenom duhu.

“Praznična trpeza za ovaj praznik je mrsna, osim kada 16. novembar padne u sredu ili petak, kada se priprema posno, dodao je đakon Rašković.

IZVOR: (Tanjug)