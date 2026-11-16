Pojačana kontrola saobraćaja do 22. novembra

U periodu od 16. do 22. novembra 2026. godine, u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope) biće sprovedena međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine vozači teretnih vozila i autobusa.

Saobraćajna policija će patrole prvenstveno usmeravati na puteve sa najintenzivnijim saobraćajem teretnih vozila i autobusa i kontrolisaće poštovanje odredbi Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, kao i ispunjenost opštih uslova za učešće vozača teretnih vozila i autobusa u saobraćaju.

U cilju unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju, tokom trajanja akcije poseban akcenat biće na kontroli autobusa kojima se vrši prevoz dece na ekskurzije i rekreativne nastave, kao i autobusa kojima se obavljaju drugi vidovi organizovanog prevoza dece.

Pripadnici saobraćajne policije dosledno će kontrolisati da li autobusi i vozači autobusa ispunjavaju uslove i neće dozvoliti otpočinjanje prevoza dok ne budu ispunjeni svi uslovi propisani Pravilnikom o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece.

Tokom prethodne ovakve akcije koja je realizovana u maju ove godine, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, otkrili su 7.209 prekršaja vozača teretnih vozila i 781 prekršaj vozača autobusa.