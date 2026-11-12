Isplata druge rate studentima na ime povraćaja 50 odsto školarine do kraja novembra

Isplata druge rate studentima na ime povraćaja 50 odsto plaćene školarine za školsku 2025/2026. godinu biće izvršena do kraja novembra, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Kako se navodi, na zahtev pojedinih visokoškolskih ustanova koje omogućavaju studentima plaćanje školarine u više rata, a do kraja tekuće školske godine, odnosno upisa naredne školske godine, Ministarstvo prosvete je produžilo rok visokoškolskim ustanovama za ažuriranje podatka o plaćenim školarinama za školsku 2025/2026. godinu kroz Jedinstveni informacioni sistem u prosveti (JISP), kako bi mogle da se u Sistem unesu sve proknjižene uplate studenata na ime školarine za 2025/2026. godinu.

Ministarstvo prosvete uputilo je visokoškolskim ustanovama detaljno uputstvo za ažuriranje podataka o samofinansirajućim studentima upisanim na studije u školskoj 2025/2026. godini, sa rokom da se unos podataka završi do 17. novembra, kao i uputstvo za ažuriranje podataka o plaćenim školarinama za školsku 2025/2026. godinu za samofinansirajuće studente koji ostvaruju pravo na povraćaj 50 odsto školarine, sa rokom da se unos podataka okonča do 24. novembra 2026. godine.